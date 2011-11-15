〔新债招标〕河北钢铁集团80亿元五年期中票,票面利率5.09%--路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国河北钢铁集团有限公司周二簿记建档发行的80亿元
人民币五年期中期票据,最终确定票面利率为5.09%.
河北钢铁集团旗下有上市公司河北钢铁(000709.SZ).
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
==============================================================================================
河北钢铁集团 80 80 5 5.09% 中国银行 AAA 11/16 11/17
==============================================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。