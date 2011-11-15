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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 16:50 BJT

〔新债招标〕河北钢铁集团80亿元五年期中票,票面利率5.09%--路透数据

路透上海11月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国河北钢铁集团有限公司周二簿记建档发行的80亿元

人民币五年期中期票据,最终确定票面利率为5.09%.

河北钢铁集团旗下有上市公司河北钢铁(000709.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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河北钢铁集团 80 80 5 5.09% 中国银行 AAA 11/16 11/17

==============================================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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