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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 16:54 BJT

〔新债招标〕中国甘肃公投集团20亿元七年期中票,票面利率6.75%--路透数据

路透上海11月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司周二簿记建档

发行的20亿元人民币七年期中期票据,最终确定票面利率6.75%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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甘肃公投集团 80 20 7 6.75% 国开行 AA+ 11/16 11/17

=============================================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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