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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 17:00 BJT

〔韩国汇市〕 韩元兑美元因意大利债务问题而下跌,公债上扬

路透首尔11月15日电---韩元兑美元KRW=周二小跌,因意大利债券收益率(殖利率)上涨令投资者对于该国近期改革和政府变动将足以避免欧元区金融崩溃的希望破灭.

韩元兑美元KRW=KFTC周二国内市场收盘报1,126.1,周一收盘报1,123.2.

韩元兑美元呈窄幅区间波动,出口企业的美元卖单与结算(对美元)的稳步需求持平.

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