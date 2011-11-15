〔韩国汇市〕 韩元兑美元因意大利债务问题而下跌,公债上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月15日电---韩元兑美元KRW=周二小跌,因意大利债券收益率(殖利率)上涨令投资者对于该国近期改革和政府变动将足以避免欧元区金融崩溃的希望破灭.
韩元兑美元KRW=KFTC周二国内市场收盘报1,126.1,周一收盘报1,123.2.
韩元兑美元呈窄幅区间波动,出口企业的美元卖单与结算(对美元)的稳步需求持平.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。