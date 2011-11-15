修正:〔中国债市〕现券中长端收益率反弹,因仓位较重投机盘获利了结

(修正标题中的别字)

路透上海11月15日电---中国银行间债市现券收益率周二反弹.尽管新债及央票发行火热,但并没能激发二级市场的做多激情.因为市场担心前期收益率大幅下跌,已透支了通胀回落及货币政策微调等相关利好,仓位较重的投机盘相继出脱手中部位,进行获利了结.

现券中长期限品种收益率反弹明显,其中指标品种10年国债收益率走升了约6-8个基点(bp),但短端涨幅不大.

"10月以来的这一波,大家都在加仓,现在仓位重了,也赚了钱,出点货可以理解,"上海一位券商交易员称.

她表示,通胀回落和政策转向的基本面没有变,预计债市调整幅度不会很大.但收益率进一步下行,也需要降息、下调存款准备金率等更多实质利好.

中国央行公开市场周二一年央票发行利率下行逾8个基点(bp)至3.4875%,并推动随後的首期自行招标地方政府债和进出口行七年债利率均至低位.

业内人士指出,虽然市场对货币政策向宽预期甚高,但从中国和外围市场实际情况来看,至少年内降息或下调存准率的可能性极小.而外汇占款下降、12月公开市场到期资金渐少等因素,亦可能不利未来流动性,因此现券收益率在短期大挫後,震荡盘整或不可避免.[ID:nCN1219466]

剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为3.6999%/3.6401%,成交收益率在3.66%附近,上日尾盘双边报3.5999%/3.5601%.

剩馀期限约4.57年的固息国债110014券CN110014=CFXS成交居首,收报100.2984元,对应收益率3.365%,成交额为66.44亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9207 3.3152

上日 2.9072 3.3026

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4834/3.4098

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6403/2.5703

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6080/3.5247 (完)

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