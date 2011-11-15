(重温稿)《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.59%,二级市场动荡添不确定性

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(16日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.55%-3.64%

* 预测均值: 3.59%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月15日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,目前市场资金面相对宽松,加之一年央票发行收益率下行巩固向好预期,料支撑一级市场需求.不过现券收益率在连跌後已处低位,明日新债利率大举向下难度增加,预测均值落在3.59%.

交易员并指出,虽然债市总体向好趋势已定,但近期收益率的过快跌势仍令人担心.今日上午一年央票发行收益率走低後,下午约10年国债等收益率却因获利回吐压力而反弹,二级市场的震荡令明日新债招标不确定性陡增.

央行公开市场周二稍早招标发行了520亿元人民币一年期央票,发行量较上周增逾四倍,收益率则跌逾8个基点(bp)至3.4875%.分析人士称,一二级市场存在利差空间,机构需求强劲致该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.[CN/MMTCN]

北京一券商交易员预计,明日10年国债利率有望在3.60%附近,接近上日相近券种收盘收益率,"现在获利盘有要了结的冲动,毕竟这波赚了不少了,但感觉收益率还不至于大幅上调."

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5807%;二级市场上,剩馀期限约9.764年的固息国债110019券尾盘时段收益率明显上涨,目前最新成交tCN110019=CFXS在3.67%,今日开市成交在3.58%.

该期债为财政部今年第24期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为11月16日上午9:30-10:30,11月17日开始发行并计息,11月21日发行结束,11月23日起上市交易.(完)