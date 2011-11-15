〔外汇期权〕欧元/美元期权隐含波动率持坚--IFR

IFR伦敦11月15日电---欧元兑美元期权隐含波动率持坚,现汇价从昨日亚洲时段的1.3815跌至1.3575--一个月期价平期权波动率从周五尾盘的15.1%升至15.75%(上周四创下16.5%的峰值,之前现汇价触及1.3484).三个月至一年期期权隐含波动率相对平稳,在15.5%附近.

一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)报3.9%,偏向于欧元卖权,上周五和昨日都在该水准,上周三/周四则创下4.2%的纪录新高.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率昨日再度达到10.0%水准,上周曾从10.7-9.7%的水平上下跌,如果现汇价格向1.6000回落的话,波动率应该继续高于上述水准.周一一个月期RR报2.2%,偏向于英镑卖权.

一个月欧元/英镑隐含波动率隔夜守在10%下段,一个月期欧元/瑞郎隐含波动率从上周五的9.25%升至10.0%水平.

美元/日圆隐含波动率未见明显变化,一个月期波动率为9.45%,一年期波动率为12.1%,不过隔夜现汇价格有所波动,美元/日圆从77.00跳升至77.51,因市场担心日本央行或干预汇率(之後被否认).大量行权价在77.00附近的期权将到期,应该有助于抑制现汇价格.

澳元/美元期权隐含波动率稍稍走弱,一个月期波动率从周一亚洲时段的回撤低点17.5%升至18.0%.(完)