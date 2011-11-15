〔欧洲金融〕希腊将在周三与民间债权人就债券减记进行谈判--媒体

路透雅典11月15日电---希腊报纸Kathimerini周二未援引消息出处报导称,希腊与民间债权人有关通过债券互换以减记希腊公债50%的谈判将于周三在法兰克福进行.

该谈判是上个月欧盟达成的希腊援助方案的一部分.根据该项方案,希腊公债的民间持有人将把手中的约2,000亿欧元债券减记1,000亿.

该报称,希腊将提议,每100欧元希腊债券,债权人可获得10-20欧元的现金,具体数目取决于现有债券的到期期限.

该报还称,债权人还将获得30-40欧元的新债,债券存续期介于20-30年,平均票息为6%.

Kathimerini称,银行业者可能会提议面值总额1,410亿欧元的债券减记50%.

剩下的则由22年到期的、固定票息为7%的EFSF担保债券来替换,或者由介于5.5%-7.5%之间的浮动票息债券来替换.

该报称,代表银行业者谈判的国际金融协会(IIF)还提出另一个选项,将650亿欧元债券减记37%.剩馀的则用票息为8%的新15年债券来替换.

据该报称,根据IIF的提议,票息将与希腊的国内生产总值(GDP)挂钩.(完)