《路透峰会》中国明年GDP增速料放缓至约8.7%,通胀控制在3.5%左右--专家

* 2012年GDP增速料降至8.7%,CPI增幅为3.5%左右

* 明年料维持"稳健"货币政策基调

* 股市本轮反弹料有限,明年仍难现牛市

* 料未来3-6个月债市将持续强劲

作者 李文科/王丰

路透北京11月15日电---中国工银瑞信基金公司首席经济学家陈超周二称,在持续紧缩政策作用下,中国经济正处于下行通道中,至少到明年第一季度仍将持续下滑,预计2012年全年GDP(国内生产总值)增速约放缓至8.7%.

他在参加路透峰会时称,其对未来通胀形势相对乐观,考虑到流动性收敛、粮价回落等因素,今年全年通胀水平估计在5%左右,明年则能控制在3.5%左右水平.

"中国目前仍是投资为主驱动经济增长的模式,而投资是未来比较大的风险点,下滑的迹象和风险很明显."他强调称,"明年经济增长估计会掉到8.7%左右的水平."

他并预计,今年第四季度GDP增速料在9%以下,但全年增速将在9.2%左右.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.

陈超认为,目前中国经济增速下滑既有政府调控主动选择的结果,也有扩张动力减弱的原因,明年经济增长动力下滑的风险非常明显,其中房地产紧缩调控下投资下滑、出口疲软等影响将逐步显现,而消费还很难替代投资在经济增长中的拉动作用.

而对投资领域,最明显的是作为中国经济增长支柱之一的房地产,从销售和新开工等数据看出,明年其投资增速很可能下降到个位数.而欧债危机导致外需下滑,亦可能令中国经济明年下滑0.5-1个百分点.

**看好债市,看淡股市**

随着宏观政策预调微调的启动,陈超认为,货币政策全面放松的可能性不大,短期内调整利率的可能性亦不大,总的来说,由于经济的波动性等因素,看好债市而看淡股市.

他指出,今年11月和12月新增信贷规模突破6,000亿元人民币,甚至达到7,000亿元的水平还是可能的,但信贷大幅放松的可能性不大.

他并强调,货币政策的基调改变目前看来还不可能,明年估计仍将维持稳健的货币政策,存款准备金率有下调的可能,但短期内利率调整的可能性不是很大.

问及最近股市出现的一波反弹,陈超认为,目前看这一轮反弹还没有结束,但受整体经济增速下滑以及企业业绩并不乐观等因素影响,本轮中国股市的反弹高度将有限.

不过,即使通胀水平有望持续下降,但经济仍在衰退期,且经济波动性非常大,估计今後3-6个月时间内,债市的表现将持续强劲,而明年股市仍不可能出现"牛市行情".

中国股市沪综指.SSEC周二微升至两个半月新高,收报2,529.761点,涨1.047点,或0.04%,受政策微调等言论提振,沪综指过去三周来累积上涨了9%左右.

中国国务院10月下旬召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化.[ID:nCN1184594]

不过,欧美主权债信危机短时间难解,全球经济持续动荡且前景充满高度不确定性,中国明年同时面临政府十八大换届的大事件,保持稳健货币政策和积极财政政策的基调料不会改变. [ID:nCN1173686](完)