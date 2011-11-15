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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 17:08 BJT

《外汇动态》英镑避险货币地位将受到考验

0844GMT---在欧元区问题令人担忧之际,有些人把英镑GBP=D4视为较安全的货币.这种看法可能很快就会面临考验.如果今日的英国通胀数据意外较低,则1.5880美元处的动能基金停止位以及1.5850下方的较大停止单可能被触发.上档方面,1.5950下方的对冲基金卖单以及1.6000美元附近的企业及选择权相关卖盘料限制涨势.(完)

--编译 张涛;审校 田建华

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