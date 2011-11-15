〔中国外汇〕三季度经常项目顺差578亿美元,继续"双顺差"--外管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月15日电---中国国家外管局周二表示,2011年三季度中国国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现"双顺差".
外管局网站刊发新闻稿称,三季度,中国经常项目顺差578亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差339亿美元,双双低于二季度的顺差590亿美元和顺差977亿美元.
三季度,中国直接投资净流入359亿美元;国际储备资产增加917亿美元,其中外汇储备资产增加921亿美元.(完)
欲了解详情,请点选中国外管局(here)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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