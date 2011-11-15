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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 17:31 BJT

〔中国外汇〕三季度经常项目顺差578亿美元,继续"双顺差"--外管局

路透北京11月15日电---中国国家外管局周二表示,2011年三季度中国国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现"双顺差".

外管局网站刊发新闻稿称,三季度,中国经常项目顺差578亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差339亿美元,双双低于二季度的顺差590亿美元和顺差977亿美元.

三季度,中国直接投资净流入359亿美元;国际储备资产增加917亿美元,其中外汇储备资产增加921亿美元.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(here)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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