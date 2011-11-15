〔英国经济〕英国10月CPI较上年同期升5%,低于预期(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透伦敦11月15日电---周二公布的官方数据显示,英国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅降至5.0%,低于预期.该数据支持英国央行的看法:通胀可能已经触顶,明年将大幅下降.
英国国家统计局公布,10月CPI较上月上涨0.1%.
分析师此前预测,10月CPI较上年同期上涨5.1%.
通胀放缓,主要是因为食品、空中运输和汽油价格涨幅回落.10月食品价格较上月下降0.9%,为1996年以来月度降幅最大的一个10月.
通胀上升压力来自公共事业价格,其较上年同期涨幅为2009年2月以来最大.服装价格亦上涨.
10月CPI数据对于英国央行来说是好消息.英国央行将于周三发表季度经济成长与通胀预测,预计会对经济做出悲观展望.(完)
--编译 张涛;审校 白云
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