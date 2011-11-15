〔中港股市〕港股因金融股疲软收挫,沪市微幅收升至两个半月新高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数收跌0.8%,沪综指小幅收升0.04%
* 美银减持後建行股价先跌後升,但之後料疲软
* 绿森集团大涨93%,此前有报导称没有证据表明其存在欺诈行为
* 沪市公用事业股表现强劲,抵消金融股跌势
路透香港11月15日电---香港股市周二收跌0.8%,受到金融股弱势的拖累,因此前意大利五年期债标售收益率创下欧元面世以来高位,令投资者冒险意愿消退.
市场成交量在日中升至10月28日以来最高後放缓.建设银行(0939.HK)成交量较大,此前美国银行(BAC.N)减持了大部分剩馀的建行股份,以补充资本.[ID:nCH0087031]
"此项出售交易并不令人意外,因美银需要筹集资本以满足巴塞尔III协议的要求.该交易将消除美银的掣肘,未来有利于建行股价,"巴克莱分析师周二发表报告称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。