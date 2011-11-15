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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 17:53 BJT

〔中港股市〕港股因金融股疲软收挫,沪市微幅收升至两个半月新高

* 恒生指数收跌0.8%,沪综指小幅收升0.04%

* 美银减持後建行股价先跌後升,但之後料疲软

* 绿森集团大涨93%,此前有报导称没有证据表明其存在欺诈行为

* 沪市公用事业股表现强劲,抵消金融股跌势

路透香港11月15日电---香港股市周二收跌0.8%,受到金融股弱势的拖累,因此前意大利五年期债标售收益率创下欧元面世以来高位,令投资者冒险意愿消退.

市场成交量在日中升至10月28日以来最高後放缓.建设银行(0939.HK)成交量较大,此前美国银行(BAC.N)减持了大部分剩馀的建行股份,以补充资本.[ID:nCH0087031]

"此项出售交易并不令人意外,因美银需要筹集资本以满足巴塞尔III协议的要求.该交易将消除美银的掣肘,未来有利于建行股价,"巴克莱分析师周二发表报告称.

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