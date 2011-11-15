〔中港股市〕港股因金融股疲软收挫,沪市微幅收升至两个半月新高

* 恒生指数收跌0.8%,沪综指小幅收升0.04%

* 美银减持後建行股价先跌後升,但之後料疲软

* 绿森集团大涨93%,此前有报导称没有证据表明其存在欺诈行为

* 沪市公用事业股表现强劲,抵消金融股跌势

路透香港11月15日电---香港股市周二收跌0.8%,受到金融股弱势的拖累,因此前意大利五年期债标售收益率创下欧元面世以来高位,令投资者冒险意愿消退.

市场成交量在日中升至10月28日以来最高後放缓.建设银行(0939.HK)成交量较大,此前美国银行(BAC.N)减持了大部分剩馀的建行股份,以补充资本.[ID:nCH0087031]