〔德国数据〕11月ZEW经济景气判断指数下降,低于预估

路透德国曼海姆11月15日电---德国智库ZEW周二公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑.

调查显示,11月ZEW经济景气判断指数从前月的负48.3降至负55.2,低于路透调查预估的负52.0.

该调查是在10月29日至11月14日期间采访278位分析师和投资者得出的.