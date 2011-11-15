〔德国数据〕11月ZEW经济景气判断指数下降,低于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透德国曼海姆11月15日电---德国智库ZEW周二公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑.
调查显示,11月ZEW经济景气判断指数从前月的负48.3降至负55.2,低于路透调查预估的负52.0.
该调查是在10月29日至11月14日期间采访278位分析师和投资者得出的.
11月现况指数降至34.2,10月为38.4.(完)
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--编译 程琳;审校 白云
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