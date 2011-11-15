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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 18:24 BJT

〔德国数据〕11月ZEW经济景气判断指数下降,低于预估

路透德国曼海姆11月15日电---德国智库ZEW周二公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑.

调查显示,11月ZEW经济景气判断指数从前月的负48.3降至负55.2,低于路透调查预估的负52.0.

该调查是在10月29日至11月14日期间采访278位分析师和投资者得出的.

11月现况指数降至34.2,10月为38.4.(完)

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--编译 程琳;审校 白云

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