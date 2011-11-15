〔欧洲金融〕若融资市场继续冻结,欧洲银行业者将进一步减少放贷--EBA

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福11月15日电---欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)周二表示,如果融资市场未能再度开启,欧洲银行业者将进一步减少放贷.
"我们已进入一个非常反常的反馈循环,"恩瑞亚在法兰克福一次金融会议的小组讨论中称.
他指出,主权债危机扰乱银行的融资安排,并推高再融资成本.
"去杠杆化已经在过去几个月开始,如果融资市场再不开启,使得银行能以合理价格融资,去杠杆化操作力度将会变得更大,"恩瑞亚说.
他还表示,EBA每周都与监控欧洲银行业者流动性状况的各国监管当局举行电话会议.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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