俄罗斯如何训练士兵？打羽毛球

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月14日电---别提核弹了，俄罗斯的军火库很快将堆满羽毛球拍。

俄罗斯《消息报》（Izvestia）周一报导称，为使士兵保持战备状态而不用付出大代价，俄罗斯国防部计划明年购买1万副羽毛球拍及上万的羽毛球。

他们称之为军事训练。

《消息报》引述国防部体能训练部门负责人Alexander Shchepelev上校的话称：“打羽毛球和扔手榴弹、刀及其他物体使用相同部位的肌肉。”

“这是为什麽这项运动对于所有军人，无一例外，都非常好的原因。”

他说，观察羽毛球对于狙击手和步枪手来说，是特别好的锻炼。

“眼睛跟踪羽毛球，可以锻炼眼部肌肉，加强心血管系统机能，并锻炼反应速度。”

报导援引俄罗斯武装力量总参谋部官员的话称，俄罗斯七处军事营地的运动场，每个都划出了10个羽毛球场，各军事基地将收到球拍和球。（完）