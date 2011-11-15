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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕11月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 257.0 93 253.0 11

12月 260.0 77 258.2 1

1月 264.9 116 262.0 12

2月 267.5 196 264.1 34

3月 271.0 779 268.0 111

4月 273.0 7299 270.4 1277

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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