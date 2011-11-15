〔英国经济〕预计未来六个月通胀率将大幅回落--央行总裁金恩

路透伦敦11月15日电---英国央行总裁金恩周二表示:

* 预计未来六个月通胀率将大幅回落,2012年底将回落至目标水准左右

* 自8月起全球经济增长放缓,围绕前景的不确定性增长尤其是欧元区

* 全球风险冲击英国前景,是10月投票赞同量化宽松的因素

* 消费者物价指数(CPI)高企是暂时性因素引起,否则的话通胀率将低于2%的目标水准

而英国财政大臣奥斯本(George Osborne)则表示,因政府削减赤字,货币政策有支撑经济的关键作用.(完)