〔英国经济〕预计未来六个月通胀率将大幅回落--央行总裁金恩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月15日电---英国央行总裁金恩周二表示:
* 预计未来六个月通胀率将大幅回落,2012年底将回落至目标水准左右
* 自8月起全球经济增长放缓,围绕前景的不确定性增长尤其是欧元区
* 全球风险冲击英国前景,是10月投票赞同量化宽松的因素
* 消费者物价指数(CPI)高企是暂时性因素引起,否则的话通胀率将低于2%的目标水准
而英国财政大臣奥斯本(George Osborne)则表示,因政府削减赤字,货币政策有支撑经济的关键作用.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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