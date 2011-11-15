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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 19:06 BJT

〔东南亚股市〕多数下跌,欧债危机担忧重燃冲击市场人气

路透曼谷11月15日电---周二多数东南亚股市下跌,因市场人士对商品相关股票快速上涨进行获利了结,欧元区债务危机担忧持之不散也冲击全线人气.

短线客在淡静交投中主导市场,而长期投资者则小幅买进良好获利潜能和分红的股票.

经纪公司称,受欧洲债务局势影响,近期交投将震荡.

Bahana证券公司调研主管Harry Su称,"欧洲局势将继续主宰各处表现...欧洲仍有许多问题.难以相信难题会很快解决."

印尼股市.JKSE回落0.5%,报3,813.84点,周一上涨1.4%.该市场正面的基本面,应支撑市场小涨.Su预计印尼股市2011年达至4,000点,2012年达至4,650点.

新加坡股市.FTSTI跌0.7%;马来西亚股市.KLSE小跌0.1%;越南股市.VNI跌1%.泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI分别小涨0.1%和0.16%.

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