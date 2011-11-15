〔东南亚股市〕多数下跌,欧债危机担忧重燃冲击市场人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月15日电---周二多数东南亚股市下跌,因市场人士对商品相关股票快速上涨进行获利了结,欧元区债务危机担忧持之不散也冲击全线人气.
短线客在淡静交投中主导市场,而长期投资者则小幅买进良好获利潜能和分红的股票.
经纪公司称,受欧洲债务局势影响,近期交投将震荡.
Bahana证券公司调研主管Harry Su称,"欧洲局势将继续主宰各处表现...欧洲仍有许多问题.难以相信难题会很快解决."
印尼股市.JKSE回落0.5%,报3,813.84点,周一上涨1.4%.该市场正面的基本面,应支撑市场小涨.Su预计印尼股市2011年达至4,000点,2012年达至4,650点.
新加坡股市.FTSTI跌0.7%;马来西亚股市.KLSE小跌0.1%;越南股市.VNI跌1%.泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI分别小涨0.1%和0.16%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。