〔马来西亚期市〕棕榈油期货从近五个月高位回落,受欧洲情势所困

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达11月15日电---马来西亚棕榈油期货周二稍稍收低,因对欧债危机的担忧抵消了需求强劲和产量下降预期的提振作用.盘中该期货一度升至近五个月来最高水平.
指标1月棕榈油期货FCPOc3收低0.6%,报每吨3,176马币(林吉特).盘中稍早其触及3,209马币,为6月22日以来最高.
1月棕榈油合约成交量为17,076口,周一为7,476口.
一位在吉隆坡的交易员称:"欧洲牵动着每一个投资者的心,谁也说不好最终会发生什麽...但中国的需求强劲,且供给紧俏...11月和12月是产出较低的月份."
路透分析师王涛称,根据波浪理论和相对强弱指标(RSI),棕榈油预计将降至3,100马币(完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。