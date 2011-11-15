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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 19:01 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货从近五个月高位回落,受欧洲情势所困

路透雅加达11月15日电---马来西亚棕榈油期货周二稍稍收低,因对欧债危机的担忧抵消了需求强劲和产量下降预期的提振作用.盘中该期货一度升至近五个月来最高水平.

指标1月棕榈油期货FCPOc3收低0.6%,报每吨3,176马币(林吉特).盘中稍早其触及3,209马币,为6月22日以来最高.

1月棕榈油合约成交量为17,076口,周一为7,476口.

一位在吉隆坡的交易员称:"欧洲牵动着每一个投资者的心,谁也说不好最终会发生什麽...但中国的需求强劲,且供给紧俏...11月和12月是产出较低的月份."

路透分析师王涛称,根据波浪理论和相对强弱指标(RSI),棕榈油预计将降至3,100马币(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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