〔表格〕美国10月PPI较前月下滑0.3%,为6月来首次较前月下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---美国劳工部周二公布:
* 美国10月生产者物价指数(PPI)较前月下0.3滑%(预估为下滑0.1%),较上年同期上升5.9%(预估为上升6.3%)
* 美国10月核心PPI较前月持平(预估为上涨0.1%),较上年同期升2.8%(预估为升2.8%)
* 美国10月PPI为6月以来首次较前月下滑
* 美国10月核心PPI较上年同期升幅创下2009年6月以来最大
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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