版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 21:41 BJT

〔表格〕美国10月PPI较前月下滑0.3%,为6月来首次较前月下滑

路透11月15日电---美国劳工部周二公布:

* 美国10月生产者物价指数(PPI)较前月下0.3滑%(预估为下滑0.1%),较上年同期上升5.9%(预估为上升6.3%)

* 美国10月核心PPI较前月持平(预估为上涨0.1%),较上年同期升2.8%(预估为升2.8%)

* 美国10月PPI为6月以来首次较前月下滑

* 美国10月核心PPI较上年同期升幅创下2009年6月以来最大

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐