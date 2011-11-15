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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 20:36 BJT

〔美股业绩〕沃尔玛第三季持续经营业务EPS为0.97美元,大致符合预估

路透11月15日电---美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)公布:

* 第三季持续经营业务EPS为0.97美元

* 第三季营收1,095亿美元

* 预计财年持续经营的每股盈馀(EPS)介于4.45-4.51美元

据汤森路透I/B/E/S预估:

* 沃尔玛第三季EPS为0.98美元,营收为1,082.2亿美元

* 沃尔玛第四季EPS为1.45美元

* 沃尔玛2012年EPS为4.50美元.

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