〔美股业绩〕沃尔玛第三季持续经营业务EPS为0.97美元,大致符合预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)公布:
* 第三季持续经营业务EPS为0.97美元
* 第三季营收1,095亿美元
* 预计财年持续经营的每股盈馀(EPS)介于4.45-4.51美元
据汤森路透I/B/E/S预估:
* 沃尔玛第三季EPS为0.98美元,营收为1,082.2亿美元
* 沃尔玛第四季EPS为1.45美元
* 沃尔玛2012年EPS为4.50美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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