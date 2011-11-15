〔伦敦美债〕指标十年期公债收益率跌破2%,受欧债危机担忧影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月15日电---周二美国十年期公债收益率(殖利率)短暂跌破2%的重要心理关口,因对欧债危机向更大经济体扩散的担忧,支撑避险公债的偏好.
美国公债价格上涨,收益率全线下跌.十年期指标公债收益率US10YT=RR跌4.3个基点至2.00%,盘中稍早触及1.99%.三十年期美债收益率US30YT=RR跌3.4个基点至3.05%.
"再次因欧洲局势瞄准厌恶风险,"一交易员称.其还补充称,在意大利政府更替後,市场对其再次审视.
美国十年期公债较可比德国公债利差报25个基点,周一欧洲尾盘报24个基点.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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