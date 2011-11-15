〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至20美元上方,航煤/柴油价差转至贴水

路透新加坡11月15日电---亚洲柴油裂解价差周二收报每桶20美元上方,为11月初以来首见,因托克继续大举购买互换合约和实货.

11月柴油裂解价差上涨0.27美元至每桶20.07美元.11月/12月跨月价差趋陡0.15美元至每桶逆价差1.85美元.而实货升水创下每桶1.80美元的40个月高位.

路透数据显示,航煤较柴油升水18个月来首次转入贴水区间,周二报每桶贴水0.57美元.

交易员表示,由于柴油的坚挺态势从12月起将开始送到,因此航煤较柴油处于贴水区间的状况或将是暂时的.

另有消息人士称,虽然柴油价格目前受到了地区需求强劲和供给短缺的支撑,而由于托克近期大举购买,因此价格可能已高出实际价值.

12月柴油裂解价差上涨0.27美元至每桶20.07美元.

12月航煤裂解价差下跌0.13美元,至每桶21.15美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.76 131.16 130.96 131.36 -0.40 -0.30

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.15 132.55 132.35 132.14 0.21 0.16

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.75 133.15 132.95 132.84 0.11 0.08

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.20 133.60 133.40 133.29 0.11 0.08

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 131.76 131.59 0.17 0.13

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.91 129.89 0.02 0.02

(完)