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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 20:51 BJT

〔表格〕11月12日止当周美国连锁店销售较前周上升0.3--ICSC/高盛

路透11月15日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月12日止当周美国连锁店销售较前周上升0.3%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

11月12日 522.6 3.1 0.3

11月 5日 521.0 2.7 1.0

10月29日 515.9 3.0 0.7

10月22日 512.3 2.4 -0.8(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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