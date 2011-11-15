〔美股业绩〕沃尔玛第三季持续经营业务EPS为0.97美元,大致符合预估(更新版)

(新增细节)

* 第三季EPS为0.97美元,市场预估为0.98美元

* 美国同店销售增长1.3%

* 股价盘前下跌1.8%

路透11月15日电---美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)季度增长获利不及华尔街预估,因经济形势继续打压消费者.

不过美国折扣店的销售增长快于预期,逆转了此前连续九个月的下滑态势.

沃尔玛股价在盘前交易中下跌1.8%至57.93美元.

沃尔玛截至10月31日的第三季持续经营业务获利33.4亿美元,合每股盈馀(EPS)0.97美元.上年同期则分别为34.4亿美元和0.95美元.最近一个季度沃尔玛的已发行股份数量减少.

该公司此前曾预计第三季EPS为0.95-1.00美元.据汤森路透I/B/E/S,市场的预估为0.98美元.

"相较于一年前,每个部门情况都改善,"沃尔玛执行长Mike Duke在声明中称.

沃尔玛净销售额增长8.2%至1,095亿美元.

开业一年以上的美国折扣店营收增长1.3%,要超过沃尔玛的预估,之前其预估不包括燃料在内的美国同店销售介于下降1%至增长1%之间.据汤森路透I/B/E/S,市场的预估为增长0.3%.

沃尔玛预计第四季持续经营业务EPS介于1.42-1.48美元之间,上年同期为1.41美元.这将把全年的EPS带入4.45-4.51美元之间,上年则为4.18美元.(完)