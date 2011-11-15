〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处于34个月低位,市场疲软

路透新加坡11月15日电---周二亚洲石脑油价格处于一周半低点,裂解价差持于34个月低位,现货跨月价差处于贴水状态,反应出市场持续疲软.

湖南石油化学买入约5万吨12月下半月运抵的公开规格石脑油,运抵韩国大山(Daesan),成本加运费价为较日本报价每吨贴水约3.00美元.这是韩国近四个月来最低买价.

韩国第三大炼油商S-Oil商谈出售2012年上半年石脑油.

一交易员称,"将是拉锯战,买家和卖家要完成谈判要花时间."

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将于12月12日,在伦敦展开出售2012年1-6月石脑油的谈判.

约7.5万吨西方船货,很可能源头是俄罗斯,已预定12月下半月运抵韩国.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌12.50美元至每吨874.00美元,为11月3日以来最低.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌2.45美元至25.95美元,为2009年1月8日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 874.00/875.00 887.00 -12.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.73/94.83 96.20 -1.42

97号现货汽油GL97-SIN 113.53/113.63 116.15 -2.57

95号现货汽油GL95-SIN 110.90/111.00 113.52 -2.57

92号现货汽油GL92-SIN 109.20/109.30 111.80 -2.55

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.42/14.52 15.60 -1.13(完)