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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 07:32 BJT

更正:〔表格〕美国10月零售销售较前月上升0.5%,优于预估的成长0.3%

(更正:内文第一段公布零售销售数据的应为"商务部",非"劳工部")

路透11月15日电---美国商务部周二公布:

* 美国10月零售销售较前月上升0.5%(路透预估为成长0.3%),9月修正後为成长1.1%(符合前值)

* 美国10月扣除汽车的零售销售较前月成长0.6%(路透预估为成长0.1%),9月修正後为成长0.5%(前值为增长0.6%)

10月 9月修正值 (前值) 11年/10年10月

零售销售 0.5 1.1 1.1 7.2

扣除汽车 0.6 0.5 0.6 7.3 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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