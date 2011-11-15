更正:〔表格〕美国10月零售销售较前月上升0.5%,优于预估的成长0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:内文第一段公布零售销售数据的应为"商务部",非"劳工部")
路透11月15日电---美国商务部周二公布:
* 美国10月零售销售较前月上升0.5%(路透预估为成长0.3%),9月修正後为成长1.1%(符合前值)
* 美国10月扣除汽车的零售销售较前月成长0.6%(路透预估为成长0.1%),9月修正後为成长0.5%(前值为增长0.6%)
10月 9月修正值 (前值) 11年/10年10月
零售销售 0.5 1.1 1.1 7.2
扣除汽车 0.6 0.5 0.6 7.3 (完)
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--编译 田建华;审校 王洋
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