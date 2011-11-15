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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 22:03 BJT

〔美国数据〕11月12日止当周连锁店销售较上年同期增长3.3%--Redbook

路透纽约11月15日电---Redbook Research周二公布的报告显示,11月12日止当周美国连锁店销售较上年同期增长3.3%.

2011年11月迄今连锁店销售较上年同期增长3.2%,较前月增长1.5%.(完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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