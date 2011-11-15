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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 22:41 BJT

〔美国股市〕小幅开低,受累于意大利担忧

路透纽约11月15日电---美国股市周二小幅开低,受银行和资源类股拖累,因与欧债危机相关的避险意愿再度将意大利公债收益率推升至被视为岌岌可危的水平.

道琼工业指数.DJI下跌14.75点,或0.12%,报12,064.23点.标准普尔500指数.SPX下滑2.26点,或0.18%,报1,249.52点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌6.59点,或0.25%,报2,650.63点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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