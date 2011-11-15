〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差下跌,因有大量沽压

路透新加坡11月15日电---亚洲燃料油市场周二大幅回落,近四个月的跨月价差收低0.5至1美元不等,受大量沽压拖累,同时裂解价差下跌至一周低位,为每桶贴水超过3美元.

11月/12月跨月价差回落至每吨15美元以下,上日反弹至每吨16美元,在该近月合约的最後一个交易日,仅有5,000吨成交,交易价为14.75美元.

12月/1月跨月价差承受大量沽压,交投巨大,为920,000吨,将价差推低至10.75美元的低位,随後反弹,在1130 GMT,买入价/卖出价为11.75/12.25美元.

"不清楚沽压来自什麽人和来自那里,几乎所有交易都是匿名在ICE平台进行,很稀少的成交量是透过经纪商,"一经纪商说.

"似乎市场认为12月/1月跨月价差在12美元,或之上仍具价值,这可能是造成今日交投放量的原因,当价格下跌至11美元下方,所有人开始买入,"一交易商说.

1月/2月和2月/3月跨月价差成交亦放量,分别为270,000吨和295,000吨.

12月燃料油裂解价差走阔0.54美元至每桶贴水3.17美元,1月裂解价差下跌0.42美元,至较迪拜原油每桶贴水3.79美元,尽管12月布兰特原油合约LCOc1在亚洲市场收盘时下跌1.34美元,至每桶113.14美元.

180-cst燃料油跌6.80美元至每吨712.05美元.380-cst燃料油下滑7.70美元至每吨697.05美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 712.00 712.10 712.05 718.85 -6.80 -0.95

现货380CST燃料油 FO380-SIN 697.00 697.10 697.05 704.75 -7.70 -1.09

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 710.00 712.00 711.00 720.00 -9.00 -1.25

380CST船用燃料油升水 13.00 14.90 13.95 15.25 -1.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.25 13.75 13.50 14.00 -0.50 -3.57

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.20 12.50 12.35 13.00 -0.65 -5.00 (完)