〔标题新闻〕欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔将推迟有关暂停对接受金援国家评级的提议

美国政经：众议院议长称，今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
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路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透上海2月8日 - 中国大型房地产企业--万科周三公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。