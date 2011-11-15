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债券 | 2011年 11月 16日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.100%,投标倍数为4.76

路透华盛顿11月15日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100%

中值 0.095%

低值 0.080%

投资 0.102%

价格/得标

价格 99.898889

高值得标比率 91.28%

投标倍数 4.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,901,700

总投标 119,102,021,700

竞争性投标得标 24,847,880,000

非竞争性投标得标 153,021,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/17

到期日 2012/11/15

CUSIP码 9127955L1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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