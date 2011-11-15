〔欧洲汇市〕英镑/美元走软,因投资者料英央行通胀报告基调温和

* 英镑在英国央行通胀报告公布前走软

* 企业在通胀报告公布前抛售英镑

* 欧元区危机是长期驱动因素,料欧元/英镑将跌至0.85英镑之下

路透伦敦11月15日电---英镑兑美元周二走软,因投资者在英国央行季度通胀报告公布前做空英镑.市场预期通胀报告基调温和,且为进一步放宽政策铺路.

欧元区情势的发展也构成英镑下行风险,欧元区公债收益率再度攀升引发新一轮对风险较高货币的抛售,市场青睐流动性更好的美元和日圆.

英镑兑美元GBP=D4触及日低1.5812美元,为10月21日以来最低,在下午的交易中扩大跌幅,交易商称企业在英央行通胀报告周三公布前抛售.

稍早公布的数据显示,英国10月消费者价格指数年率回落至5.0%,但仍高出英国央行通胀目标逾一倍.数据低于预期,且分析师和英国央行预计未来数月通胀压力减弱.数据公布前,英镑回落.

头寸数据显示,投机客在11月8日当周削减英镑空头头寸,暗示仍有建立新英镑空头头寸的空间.

根据法国兴业银行的期权策略师,短期英镑/美元隐含波动率攀升,因现汇价格走软.风险逆转指标显示英镑偏向下行.

短期英镑/美元跌势在55日移动均线切入位1.5822美元受阻,该水准曾一度被跌穿,之後英镑迅速反弹,近几日英镑也测试过同一水准.

尽管近期关注点在英国央行通胀报告,但分析师称,欧债危机仍是驱动市场的关键因素,因意大利公债收益率周二再度升穿7%的关键水准.

英镑兑欧元走强,欧元/英镑EURGBP=D4跌0.2%,报0.8553英镑,逼近上周触及的八个半月低位0.8486英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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