〔欧元债市〕欧债危机向欧元区核心公债渗透,意大利公债收益率升穿7%

* 意大利公债收益率再次升至7%以上

* 获最高评级的欧元区公债较德债利差走阔

* 西班牙10年期公债收益率上升,该国将标售10年期公债

路透伦敦11月15日电---欧债危机周二加剧,获最高评级的欧元区公债较德债利差触及新高,同时意大利公债收益率(殖利率)再次升至7%以上,且可能在经济改革得以落实前居高不下.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上升超过30个基点,因指定前欧盟执委蒙堤领导意大利新政府未能消除市场对该国长远政经前景的担忧.

两天后西班牙将标售其新的10年期公债,该国的10年期公债收益率ES10YT=TWEB触及6.35%,且其最近一次国库券标售的得标利率飙升至5%以上,为自1997年来短期公债标售得标利率最高水平.

欧元区外围国家公债承受的压力渗入欧元区核心国家公债,法国,奥地利和比利时10年公债较可比德债利差触及欧元面世以来的高位,而荷兰公债较可比德债利差升至2009年初来首见的水准.

市场希望得悉扩容欧元区救助基金方法的详情,且一些市场人士呼吁推出欧元区共同债券作为解决欧元区动荡的途径.

"以往荷兰和奥地利公债与德债走势一致,这两国公债较德债利差走宽令人担忧,"RIA Capital Markets利率策略师Nick Stamenkovic说.

交易商报称,除避险德债外,周二中长线资金全线卖出欧洲主权债,交投清淡放大市场波幅.

12月德债期货FGBLZ1上扬62个跳动点,报138.67.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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