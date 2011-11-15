〔美国债市〕澳新银行成为首家发售美元担保债的澳洲银行

路透纽约11月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周二成为首家发售美元担保债的澳洲银行,其五年期指标债定价传闻为较互换中值高115个基点.

一些金融机构集团的银行业人士表示,在该水准,利差要比他们通常对如此高评级交易的预期的要宽.

"按定息算,就是较可比公债利差158基点,"一美资银行银团主管表示,"澳洲联邦银行(CBA)10月27日续发5亿美元2016年3月到期无担保债时的利差为155基点."

即便如此,其他消息人士认为澳新银行在美元市场发债要比在欧洲担保债市场发债节省20-25个基点的成本.鉴于这是在美国推出的一个全新的担保债计划,预计会支付一些利差.

该交易评级为Aaa/AAA,由澳新银行、花旗集团、野村和瑞银牵头经办.

中午,IG17 CDX扩阔3.75个基点,买盘报132.75,卖盘报133.25.

HY 17 CDX跌0.375个大点,买盘报90.9375,卖盘报91.1250.(完)

--编译 李军;审校 母红

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