〔欧洲股市〕收低,法国银行股因债务危机蔓延忧虑领跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.5%
* 法国银行股受债务危机蔓延忧虑打压
* 欧元区数据直指经济放缓
路透伦敦11月15日电---欧洲股市周二收低,投资人担心欧元区主权债危及可能蔓延至其第二大经济体--法国,该国银行股领跌.
法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股中跌幅居前,因法国10年期公债收益率(殖利率)连升三日,显示市场对该国财政愈发担心.
意大利公债收益率也上升,因投资者对意大利组建新联合政府的释然被证实是短暂的.法国的银行是意大利债券最大的持有者之一.
"由于法国对意大利有庞大的投资敞口,市场也开始担心该国."GFT Global市场策略师David Morrison表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%至970.17点,在美国公布的零售销售数据优于预期後,该指数午後缩减跌幅.
法国国家统计局(INSEE)数据显示,该国第三季经济增长0.4%.[ID:nCT0420640]但一直指标直指增长步伐放缓,且未来可能出现萎缩.
英国富时100指数.FTSE微跌0.03%,报5,517.44点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.87%,报5,933.14点;法国CAC-40指数.FCHI重挫1.92%,报3,049.13点.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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