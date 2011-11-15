〔英国债市〕英债期货走强,因欧债危机相关忧虑萦绕不散

路透伦敦11月15日电---英债期货周二走强,表现略好于德国公债,欧元区危机开始影响到其它高评级主权国,因对欧洲南部国家能否化解债务问题的忧虑不断升级.

12月英债期货FLGZ1收高55个跳动点,报131.42,日高为131.74,跑赢可比德债FGBLc1大约10个跳动点,欧洲大陆局势的影响盖过了英国的消息.

高评级欧洲国家面临更多压力,投资者押注欧元区最终将分裂.法国、奥地利和比利时10年期公债较可比德债利差皆攀升至欧元面世以来高位.荷兰公债与德国公债利差也触及2009年初以来最高.

西班牙标售短期公债,得标利率为14年来最高.西班牙是另一自欧洲央行购债计划中得益的国家.

Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,国内方面,英国央行反向标购支撑了英债.英国央行购入17亿英镑英国公债,投标倍数为1.31倍.

数据显示,10月英国通胀率回落幅度大于预期,同样给英债带来全面支撑.

市场同样关注将于0930GMT公布的英国失业率数据.

现货公债市场,10年期英国公债收益率GB10YT=RR升1个基点至2.14%,距离上周所及2.10%下方低位不远,且与可比德债收益率之差缩窄3个基点至37个基点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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