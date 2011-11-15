〔美国债市〕摩根大通正准备推出美国首宗不良贷款CMBS

IFR纽约11月15电---市场消息人士称,摩根大通正准备在12月或明年初推出美国市场第一宗不良贷款(NPL)的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS).根据证券专家称,尽管这类交易在日本和欧洲颇为普及,但美国迄今还没有不良贷款的CMBS.

在NPL证券中,发行人发行的证券是由清算不良抵押贷款资产所支持.

另外,市场传闻危机後的第二宗零售单一贷款方CMBS将在12月推出.抵押物业将是位于纽约市以北的高级商场Palisades Center.

同时,在CMBS了无生气的发行情况下,规模为WFRBS 2011-C5得以在11月3日定价.该交易由75宗贷款和98个物业支持.如其他近期交易一样,该宗交易分为公开和私下发售.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>