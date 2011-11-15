〔美国债市〕摩根大通正准备推出美国首宗不良贷款CMBS

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月15电---市场消息人士称,摩根大通正准备在12月或明年初推出美国市场第一宗不良贷款(NPL)的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS).根据证券专家称,尽管这类交易在日本和欧洲颇为普及,但美国迄今还没有不良贷款的CMBS.
在NPL证券中,发行人发行的证券是由清算不良抵押贷款资产所支持.
另外,市场传闻危机後的第二宗零售单一贷款方CMBS将在12月推出.抵押物业将是位于纽约市以北的高级商场Palisades Center.
同时,在CMBS了无生气的发行情况下,规模为WFRBS 2011-C5得以在11月3日定价.该交易由75宗贷款和98个物业支持.如其他近期交易一样,该宗交易分为公开和私下发售.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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