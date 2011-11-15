〔纽约期市〕ICE近月可可期货大跌,欧债危机忧虑主导市场

路透纽约/伦敦11月15日电---软商品期货周二大多收高,但欧元区债务危机的不确定性促使投资者持币观望.

全球股市和欧元下跌,因意大利公债收益率(殖利率)重回不可维系水准,令投资者担心欧元区债务问题或蔓延至法国等顶级评等国家.

CoffeeNetwork分析师Andrea Thompson称,"宏观因素是为焦点",尤其在越南咖啡豆收成创纪录等基本面因素已被期货市场消化的情况下.

洲际交易所近月可可合约大跌近8%,部分因预期合约规格将进行调整.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCH2跌18美元,收报每吨2,537美元.近月12月可可合约跌191美元,或7.81%,收于每吨2,253美元.

伦敦3月可可期货LCCH2升11英镑,收报每吨1,610英镑,日低为1,579英镑,仅略高于周一所及两年半低点1,577英镑.

"还会有很多生产商对冲入场,如果市场确实走高,会有很多进行了对冲操作的账户逢高卖出,因此目前市场向下突破的风险高于向上突破的风险,"一名驻伦敦的交易商表示.

Country Hedging资深分析师Sterling Smith表示,值得关注近月可可合约疲势是否会蔓延至其它远月合约,因为这可能是一个信号,其他期限的合约也可能走软.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升8.55美分,或3.65%,收报每磅2.427美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收高2美元,报每吨1,892美元.

伦敦交易商表示,阿拉比卡市场存在好坏不一的信号,库存不断增加为利空因素,但需求强劲和巴西咖啡价差处于高位却利好市场.

ICE-3月原糖期货SBH2升0.06美分,收报每磅24.81美分.伦敦12月白糖期货LSUZ1涨10.50美元,至每吨669.70美元.(完)