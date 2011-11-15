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商品期货 | 2011年 11月 16日 星期三 03:12 BJT

〔美国能源〕11月11日止当周汽油需求同比下跌4.4%--SpendingPulse

路透11月15日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求大幅下降,因汽油价格依然远高于较上年同期的水平.

数据显示,截至11月11日当周美国汽油需求同比下跌4.4%,汽油价格持平在之前一周的每加仑3.43美元,同比上升19.9%.

该周汽油需求较之前一周上升1.5%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.4%,为连跌第34周.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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