〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨1.9%,从一个月低位反弹

路透芝加哥11月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,结束四日连跌,因交易商在本周稍早价格触及一个月低位後逢低承接.

出口需求不断攀升以及大豆期货走强也助推玉米期价劲扬1.9%.

收盘时的一波买盘令玉米期价收在日高附近.

玉米期价升穿一关键技术阻力位,之前指标12月合约CZ1在上午稍後的交易中升穿30日移动均线.

韩国的Major Feedmill Group购买7万吨美国玉米和两船5.5万吨2-3月到港的船货,玉米产地不确定.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高12美分,报每蒲式耳6.45-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为370,380口.(完)

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