〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨1.9%,从一个月低位反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,结束四日连跌,因交易商在本周稍早价格触及一个月低位後逢低承接.
出口需求不断攀升以及大豆期货走强也助推玉米期价劲扬1.9%.
收盘时的一波买盘令玉米期价收在日高附近.
玉米期价升穿一关键技术阻力位,之前指标12月合约CZ1在上午稍後的交易中升穿30日移动均线.
韩国的Major Feedmill Group购买7万吨美国玉米和两船5.5万吨2-3月到港的船货,玉米产地不确定.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高12美分,报每蒲式耳6.45-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为370,380口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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