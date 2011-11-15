〔金属期市〕铜价盘後攀升,从欧洲担忧引发的跌势中反弹

* 铜价盘後跟随美股反弹

* 欧元区公债收益率上扬加重对危机扩散的担忧

* 现货镍自5月以来首次出现逆价差

路透纽约/伦敦11月15日电---铜价周二收跌,为三日来首次,之前欧元区公债收益率攀升令对该地区债务危机将扩散并拖累全球经济的担忧不断升温.

但跌势在盘後交易中很快被逆转,跟随美股转跌为升的走势,且受助于可能令铜价在未来几日保持涨势的部分较短期技术信号.

美国乐观的经济数据以及全球第二大铜矿的劳资纠纷不断升级进一步扶助铜价反弹,但由于商品市场普遍关注欧洲消息,这些支撑因素仍可能退居次席.

Freeport印尼Grasberg铜矿的工会工人将延长罢工至第三个月,至12月15日.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收跌80美元,或1%,收报每吨7,680美元.盘後交易中升穿7,750美元,因股市扩大涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收升1.35美分,收于每磅3.5015美元,盘中交投于3.4540-3.5215美元.

铜价盘中一度升穿50日移动均线,且正在形成上升三角形态,铜技术面前景亮丽.

因货币基金经理和其他大型投机客上周增加铜期货和期权的利空押注,随着空头回补站稳脚跟,任何涨势可能被证明非常强劲.

周初期货交投仍然清淡,根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量略高于4.5万口,较30日均值低约四分之一.

美国消费者和信心数据有所改善不足以缓解市场的不安.美国10月零售销售增幅超预期,且纽约联储11月制造业数据攀升.

在多数押注价格将回落的市场背景下,近期镍需求增加推动镍现货价较指标三个月期期镍CMNI0-3 <LME/FB3>出现溢价,为近六个月来首见.

不过,SMR告诉路透,2012年欧洲不锈钢需求将不振.该公司预计美国需求将增加5-6%,除中国外的亚洲需求增加4%,中国需求将攀升7%.

以下为1913GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.80 2.00 +0.57 444.70 -21.12

LME期铝 2121.00 -44.00 -2.03 2470.00 -14.13

LME期铜 7685.00 -75.00 -0.97 9600.00 -19.95

LME期铅 2005.00 -50.00 -2.43 2550.00 -21.37

LME期镍 17550.00 -250.00 -1.40 24750.00 -29.09

LME期锡 21150.00 -325.00 -1.51 26900.00 -21.38

LME期锌 1907.00 -36.00 -1.85 2454.00 -22.29

上海期铝 16265.00 -105.00 -0.64 16840.00 -3.41

上海期铜 57380.00 -1040.00 -1.78 71850.00 -20.14

上海期锌 15305.00 -125.00 -0.81 19475.00 -21.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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