〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高2.6%,因交易商进行空头回补

路透芝加哥11月15日电---美国小麦期货周二收高,芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月小麦期货以上扬2.6%领涨,因交易商在他们认为呈技术性超卖的市场中进行空头回补.

CBOT-12月小麦期货WZ1在近一周内首次收盘时升逾30日和40日移动均线切入位.

欧洲交易商称,韩国两家饲料生产企业每家都购买了5.5万吨饲料小麦,产地可能是澳洲,运费加成本是每吨259.89美元.

日本农林水产省希望在每周例行竞标中购买93,276吨食用小麦.

未来七天美国大平原冬小麦产区多数应较为干燥,但正在形成的暴风雨系统可能在下周二三为该区域部分地区带来降雨.

昨天暴风雨为阿肯色州东北部至俄亥俄河谷地区带来了0.75至2.5英寸的降雨,今天可能将升至一英寸,这放缓了软红冬麦的後期播种进程.

12月小麦期货WZ1收涨17美分,报每蒲式耳6.32-3/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为130,000口.(完)

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