〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨1.9%,因传闻中国买入

路透芝加哥11月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上升,连升三天,交易商称,受有关大豆价格上周跌至一个月低後中国买入美国大豆的传言提振,该传言未得到证实.

出口贸易商称,过去几天中国买入多达10货船的美国大豆.

油世界在通讯中表示,全球最大的大豆买家中国可能在2011年第四季增加大豆进口,尽管近期迹象显示进口放缓.

大豆成交量下降,今日成交量较之前30天均值少大约28%.

大豆市场上涨,尽管因美元走强而承压.美元指数.DXY上升,因投资者担心欧债危机正在扩散.[FRX/CN]

油世界称,阿根廷和巴西农户本季播种的大豆面积将少于原本希望的,因为玉米价格高,农户转为播种玉米.

CBOT报告,有275口11月大豆合约交割.

CBOT-1月大豆合约SF2上扬22美分,报每蒲式耳12.00-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1升1.38分,报每磅52.60美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上升2.2美元,收报每短吨301.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为167,220口,豆油为120,820口,豆粕为77,486口.

以下为CBOT农产品期货在1956 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 645.50 12.00 1.9% 2.6%

CBOT大豆Sc1 1200.25 22.00 1.9% -13.9%

CBOT豆粕SMc1 301.40 2.20 0.7% -18.6%

CBOT豆油BOc1 52.60 1.38 2.7% -8.9%

CBOT小麦Wc1 632.75 17.00 2.8% -20.3%

CBOT稻米RRc1 1522.50 0.50 0.0% 8.8%

NYMEX原油期货CLc1 99.45 1.32 1.3% 8.8%

道琼工业指数.DJI 12,138 59 0.5% 4.8%

现货金XAU= 1780.19 0.30 0.0% 25.4%

欧元/美元EUR= 1.3545 -0.0085 -0.6% 1.5%

美元指数.DXY 77.8710 0.3020 0.4% -1.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1846 28 1.5% 4.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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