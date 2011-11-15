〔纽约期市〕ICE期棉收高,受技术买盘带动

路透纽约11月15日电---期棉周二收升,因技术因素促使投资者买入,且分析师称期棉的上升动能可能在未来几天推高期棉价格.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨1.87美分,或1.8%,报每磅1.0266美元,盘中交投区间介于1.0011至1.0469美元.

目前交投最活跃的3月期棉CTH2触及4美分涨停限制,升幅超过4%,报每磅1.0062美分,日内低位为0.9657美元.

汤森路透初步数据显示,周二总成交量超过32,100口,较30日均值高出逾三分之二.

汤森路透数据显示,12月期棉迅速升穿40天移动均线切入位1.0004/05美元,目前势将测试100天移动均线切入位1.0722美元.

一分析师说,期棉市场仍在10月高位1.0505美元至11月低位0.9596美元的很宽阔区间交投.

有关下周12月合约交割期的传言仍不绝于耳,且11月23日左右的首个交割通知日,一主要棉花商户将是交割的主要参与方.

交易所数据显示,截至11月14日,期棉未平仓合约为146,914口,上日为145,304口.

洲际交易所数据显示,周一成交量为41,118口,是6月10日来最高水平.(完)