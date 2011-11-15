〔纽约汇市〕欧元连续第二日下跌,因担心欧债危机扩散

* 意大利、西班牙公债收益率上涨後,对危机扩散的忧虑升温

* 投资者质疑欧洲控制危机的能力

* 欧元兑美元接近1.3481美元支撑位,日圆走强

路透纽约11月15日电---欧元兑美元周二连续第二日走跌,兑日圆也触及五周低点.欧元料将面临更多卖压,因担心欧元区债务危机将蔓延全境.

指标10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB重回关键的7%水平上方,该水准被广泛视为难以为继.西班牙借贷成本同样上涨,该国定在周四标售10年期公债.

危机蔓延的迹象令人忧虑,法国、比利时和奥地利10年期公债收益率较可比德债利差皆触及欧元1999年面世以来最高.10年期荷兰公债较可比德债利差亦触及2009年初以来最阔水平.

德国智库ZEW周二公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑,令市场情绪进一步偏空.该机构表示,希腊和意大利政经问题已令前景不确定性升高.[ID:nCN1220426]

"整个市场最大的担心已经成真:扩散已发生,"DailyFX.com汇率分析师Christopher Vecchio表示."7%大关本应成为欧元区禁止意大利公债收益率跨越的界限,但不到一周时间内,10年期意大利公债收益率两次冲破该水平."

路透数据显示,欧元兑美元EUR=跌0.6%至1.3544美元,日低为1.3495美元.上周所及一个月低位1.3481美元附近有关键下档支撑位.

欧元兑日圆EURJPY=R也跌0.7%,报104.35日圆,日低为103.95日圆,为10月10日来最低.

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