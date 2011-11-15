〔美国债市〕公债价格大多下滑,因股市上涨打压避险买盘

* 美国公债价格回吐涨幅且下滑,因股市上涨打压避险买盘

* 欧债忧虑限制卖盘

* 较强经济数据有利较高风险资产

* 公债市场将继续关注股市和欧元区情势

路透纽约11月15日电---美国公债价格周二大多回落,因股市上涨限制了投资人对避险美国公债的需求,但对欧债危机和银行业问题的担忧持续,限制市场跌幅.

美股三大股指均上扬,Nasdaq指数大涨超过1%.[.NCN]

"因股市改善,美国公债回吐涨幅并走低,"纽约MorganStanley Smith Barney首席固定收益策略师Kevin Flanagan表示.

纽约尾盘,指标10年期公债US10YT=RR价格跌2/32,收益率(殖利率)报2.06%,周一报2.05%.美国30年期公债US30YT=RR盘中一度大涨逾一大点,终场仅收高2/32,收益率持平,报3.10%.

尽管美国公债得益于欧洲主权债和银行相关事件,但美国经济数据较强可能令公债退居守势.

美国劳工部周二公布,美国10月零售销售较前月上升0.5%(路透预估为成长0.3%),9月修正後为成长1.1%(符合前值).扣除汽车的零售销售较前月成长0.6%(路透预估为成长0.1%),9月修正後为成长0.5%(前值为增长0.6%)[ID:nCN1220714]

美国纽约联邦储备银行周二公布,纽约联邦储备银行11月制造业指数为正0.61,市场预期为负2.10,10月为负8.48.[ID:nCN1220722]

美国劳工部周二公布,美国10月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.3%(预估为下滑0.1%),为6月以来首次较前月下滑,较上年同期上升5.9%(预估为上升6.3%).10月核心PPI较前月持平(预估为上涨0.1%),较上年同期升2.8%(预估为升2.8%),核心PPI较上年同期升幅创下2009年6月以来最大.[ID:nCN1220570]

"数据显示美国经济前景颇有利,支出改善且通胀有限."旧金山Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

路透访查的分析师预计,周三将公布的美国10月消费者物价指数(CPI)料持平,9月为增加0.3%.扣除食品和能源的核心CPI料升0.1%.

"明天的数据预计也差不多,通胀可能没有在上升,也没有在下滑.这对债券持有人而言是令人失望的."Hartford Investment Management高级副总裁Ray Humphrey表示.

"如果你持有10年期公债,收益率为2%,你最不希望看到的是通胀年率接近4%."Humphrey表示.

盘初,公债表现较好,因投资人担心意大利和希腊新领导人无法控制欧元区债务危机,故而买入公债.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升穿7%,尽管欧洲央行在二级市场买入意大利公债,且欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)已被任命执掌意大利新政府.

投资人质疑是否蒙堤和希腊新总理帕帕季莫斯能够在缺乏本国政治基础的情况下贯彻撙节措施.

西班牙周二标售的12个月和18个月国库券得标利率为1997年来最高,凸显市场忧虑.

这些忧虑限制了美国公债在股市攀升时的跌幅.

-----------------------2124GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-0/32 ( 持平 ) 0.251

五年期公债US5YT=RR 100-13/32 (- 2/32) 0.018

10年期公债US10YT=RR 99-14/32 (- 2/32) 2.063

30年期公债US30YT=RR 100-14/32 (+ 1/32) 3.103(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>