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公司新闻(中文) | 2011年 11月 16日 星期三 05:10 BJT

〔美股盘後〕戴尔发布第三季业绩後股价盘後大跌3.3%

路透纽约11月15日电---电脑制造商戴尔DELL.O周二在美股盘後交易中重挫3.3%,此前该公司发布了第三季度业绩.

戴尔公布第三季非GAAP每股盈利为0.54美元,GAAP每股盈利为0.49美元;营收为154亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔第三季每股盈利0.47美元,营收为156.5亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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