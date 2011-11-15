〔美国债市〕机构债较可比公债利差走宽,房利美为其三年期债券定价

IFR纽约11月15日电---美国机构债较可比公债利差周二走宽1至2个基点,主要从互换利差走阔寻得指引,因欧债危机的不安情绪犹在,尽管意大利新政府可能最早在周三成立,及欧洲央行致力抑压意大利公债收益率(殖利率)飙升.

欧洲央行买入意大利公债,此前该国公债受到重创,其收益率升至7%以上.

相对于可比公债,不可回赎机构债价格仍处于历史低位,因欧债危机情势的发展继续驱使投资者在公债中避险.

今天不可回赎机构债得到短线和中长线投资者的一波较强劲买盘,但在放量的成交中,大部份集中在结构/可赎回债券.根据TRACE,成交总计73.59亿美元,共3,809宗.

房利美FNMA.OB为其50亿美元指标三年期债券定价.定价传闻原本是较可比公债收益率上浮33个基点,但公债在海外市场走强,其收益率下跌,房利美定价价差扩阔至较可比公债收益率上浮36个基点.该交易定价在99.997,收益率为0.751%,票息固定在0.75%.最终到期日在2014年12月19日,新债发行交易在本周四结算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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