〔美国债市〕机构债较可比公债利差走宽,房利美为其三年期债券定价

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约11月15日电---美国机构债较可比公债利差周二走宽1至2个基点,主要从互换利差走阔寻得指引,因欧债危机的不安情绪犹在,尽管意大利新政府可能最早在周三成立,及欧洲央行致力抑压意大利公债收益率(殖利率)飙升.
欧洲央行买入意大利公债,此前该国公债受到重创,其收益率升至7%以上.
相对于可比公债,不可回赎机构债价格仍处于历史低位,因欧债危机情势的发展继续驱使投资者在公债中避险.
今天不可回赎机构债得到短线和中长线投资者的一波较强劲买盘,但在放量的成交中,大部份集中在结构/可赎回债券.根据TRACE,成交总计73.59亿美元,共3,809宗.
房利美FNMA.OB为其50亿美元指标三年期债券定价.定价传闻原本是较可比公债收益率上浮33个基点,但公债在海外市场走强,其收益率下跌,房利美定价价差扩阔至较可比公债收益率上浮36个基点.该交易定价在99.997,收益率为0.751%,票息固定在0.75%.最终到期日在2014年12月19日,新债发行交易在本周四结算.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。