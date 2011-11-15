〔全球金市〕现货金大致收平,欧元区经济放缓忧虑帮助扳回稍早跌幅

* 金价扳回跌幅,受欧元区忧虑及经济放缓担忧拖累

* 对冲基金经理Paulson削减黄金持仓量

* 市场关注:周三美国将公布消费者物价指数

路透纽约/伦敦11月15日电---现货金价周二大致收平,扳回稍早跌幅,因市场担忧欧元区经济放缓,而且担心法国可能将陷入债务危机.

亿万富翁金融家John Paulson第三季将其上市交易基金(ETF)黄金持仓量削减了三分之一,但金市基本忽略了这一消息.分析师称,在全球经济动荡之际,Paulson的操作不是对冲基金经理放弃对黄金乐观看法的信号.

"我们确实看到对黄金非常积极的现货和避险逢低吸纳买盘.尽管美元走强带来压力,但金价处于低位被认为是买入良机,而且市场守住了主要支撑位,"期货经纪商Vision Financial Markets金属交易主管David Meger称.

欧元区经济第三季温和增长後,一些避险买盘提振了金价,一家智库的报告显示,法国不能对其经济进行快速调整,应对"欧元区发出警报".

1940GMT时,现货金价XAU=跌0.09美元,报每盎司1,779.80美元,当日稍早一度低见1,760.04美元.

美国12月期金GCZ1结算价涨3.80美元,报每盎司1,782.20美元,成交量较30日均值低约1/10,高于前一交易日,与近期成交量差不多.

现货银XAG=涨0.6%,报每盎司34.43美元.

现货铂金XPT=跌0.2%,报1,634.75美元,现货钯金XPD=涨0.1%,至660.75美元.

贵金属冶炼商庄信万丰(JMAT.L)称,钯金价格可能将进一步上涨,投资者在2011年估计出售了21.5万盎司钯金後,2012年可能将成为净买家.

--------------------------1940GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1782.20 3.80 0.2 1760.90 1787.80 115,833

COMEX白银期货 SIZ1 34.456 0.432 1.3 33.750 34.835 41,687

COMEX铂金期货 PLF2 1642.70 -1.40 -0.1 1623.10 1657.00 4,678

COMEX钯金期货 PAZ1 667.05 2.75 0.4 656.70 670.80 2,227

现货金 XAU= 1779.80 -0.09 0.0 1761.20 1785.35

现货银 XAG= 34.430 0.220 0.6 33.770 34.780

现货铂金 XPT= 1634.75 -2.74 -0.2 1624.25 1652.00

现货钯金 XPD= 660.75 1.00 0.2 658.80 667.47

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=